Британия рассматривает "ядерный вариант" новых санкций против России

Одна из обсуждаемых санкций - отключение России от SWIFT Фото: Shutterstock

Великобритания не исключает введения против России "ядерного варианта" санкций, включающего в себя отключение от международной межбанковской системы от SWIFT, а также меры против "Северного потока 2", сообщает газета Telegraph.

"Британия рассматривает "ядерный" вариант поддержки отключения России от международной платежной системы SWIFT", - говорится в публикации с уточнением, что их введут в случае эскалации ситуации с Украиной.

Журналисты уточняют, что премьер Борис Джонсон склоняется к введению мер против "Северного потока 2".

В качестве еще одной меры рассматриваются персональные санкции "против олигархов, поддерживающих президента России Владимира Путина".

По словам источника издания, готовящийся пакет санкций "ударит в самое сердце российской экономики".

Как ранее писал сайт kp.ru, администрация США не исключает возможности отключения российских банков от системы SWIFT в случае дальнейшей эскалации кризиса вокруг Украины. Белый дом продолжает вести консультации по этому поводу с иностранными партнерами, заявила пресс-секретарь Джен Псаки.

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал ориентироваться на официальные сообщения, а не верить спекуляциям в СМИ относительно отключения России от международной межбанковской системы SWIFT, а также применения санкций в отношении банковской системы страны.

В Кремле неоднократно говорили, что Москва не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск происходит только на российской территории