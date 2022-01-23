Экс-главком ВМС Германии Шенбах внесен в список украинского ресурса "Миротворец"

Скандальный украинский ресурс "Миротворец" включил в свою базу Кай-Ахима Шенбаха Фото: REUTERS

Бывший главнокомандующий Военно-морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах попал в базу скандального украинского ресурса "Миротворец". На этом ресурсе публикуется информация о людях, якобы совершивших преступления против национальной безопасности Незалежной.

В пояснении на ресурсе говорится, что причинами для внесения в список стали участие в" актах гуманитарной агрессии против Украины" и в "попытках легализации оккупации" Крыма.

Напомним, Кай-Ахим Шенбах ушел в отставку после того, как заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины.

Как ранее писал сайт kp.ru, на Украине сотрудники киберполиции завели уголовное дело против сайта "Миротворец". Причиной этому стало размещением на портале персональных данных.

Дело возбудили по статье 182 УК Украины "Нарушение неприкосновенности частной жизни". Максимальное наказание по ней - арест до 6 месяцев или лишение или ограничение свободы на срок до 5 лет.

Это произошло сразу после обращения уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, которая призвала Нацполицию и Службу безопасности Украины (СБУ) изъять информацию о несовершеннолетних из списков сайта, в том числе 13-летней жительницы Луганска Фаины Савенковой, которая попросила президента Франции Эммануэля Макрона помочь урегулировать конфликт на Донбассе.

В базу данных "Миротворца" попали многие российские актеры, певцы, политики, а также звезды шоу-бизнеса и деятели из других стран. Чаще всего их имени всплывали из-за посещения Крыма после 2014 года, оказания поддержки ополченцам Донбасса или неугодных руководству сайта заявлений.