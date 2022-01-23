Министр Чечни Дудаев: Жена экс-судьи Янгулбаева находится в спецприемнике МВД Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жена бывшего судьи Сайди Янгулбаева - Зарема Мусаева - сейчас находится в спецприемнике МВД РФ по Чеченской Республике. Об этом 23 января сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

По его словам, причина связана с оскорбление Мусаевой представителя правоохранительных органов и нападением на сотрудника.

- Мусаева ... в спецприемнике в МВД РФ по Чеченской Республике за административное нарушение ....Она после того, как ее доставили на допрос, совершила нападение, оскорбляла параллельно сотрудника правоохранительных органов, - рассказал Дудаев РИА Новости.

Накануне Кадыров комментировал задержание жены бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева в Нижнем Новгороде. Как заявил политик, операция проводилась в полном соответствии с законом. Также он объяснил, что его пост в Telegram-канале о семье судьи в отставке Верховного суда республики Сайди Янгулбаева был не угрозой. Он заявил, что просто констатировал факты о возможных рисках последующего законного наказания.

Напомним, изначально о задержании жены экс-судьи ВС Чечни Сайди Янгулбаева - Заремы Мусаевой - сообщила адвокат Наталья Добронравова.