Экс-депутат Рады Мураев получил сотни угроз в соцсетях из-за заявления МИД Британии о связях с Россией

Евгений Мураев Фото: REUTERS

Бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев получил сотни угроз после заявления министерства иностранных дел (МИД) Великобритании о его возможных связях с Россией. Об этом политик заявил в интервью газете The Independent.

"Эти обвинения привели к сотням угроз в социальных сетях в отношении меня и моей семьи", - констатировал Мураев, уточнив, что рассматривает возможность подать в суд на правительство Великобритании.

Он предположил, что британское внешнеполитическое ведомство было введено в заблуждение "некоторыми силами на Украине".

Мураев подчеркнул, что не желает "быть частью правительства, навязанного иностранными оккупантами, кем бы они ни были".

Как ранее писал сайт kp.ru, в МИД Великобритании заявили, что руководство России рассматривает вариант приведения к власти на Украине лояльного по отношению к Москве правительства. В качестве человека, который может его возглавить, британские дипломаты назвали именно Евгения Мураева.

Сам Мураев назвал сообщения британского внешнеполитического ведомства "глупостью и чушью".