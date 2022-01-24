Австрия планирует эвакуировать дипломатов из Украины

Александер Шалленберг Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел Австрии Александер Шалленберг сообщил, что у страны есть планы эвакуировать часть дипломатов из Киева, однако соответствующее решение пока не принято.

- У нас, разумеется, есть планы эвакуации нашего посольства в Киеве, но в настоящий момент мы их еще не реализовали, потому что именно сейчас нам надо наблюдать за ситуацией там всеми силами. Но если ситуация с угрозой или безопасностью изменится, за чем мы ежедневно наблюдаем, тогда мы сделаем этот шаг, — сказал он.

Напомним, Госдепартамент Соединенных Штатов распорядился начать добровольный отъезд части дипломатов и их семей с Украины. Об этом говорится в опубликованном заявлении ведомства. Также в Госдепе американских граждан призывают на время отложить поездки на Украину. При этом в ведомстве уточнили, что такая рекомендация была дана в связи с «угрозой военных действий со стороны России», которые якобы могут начаться «в любой момент».

Позже аналогичное решение приняли власти Великобритании. В сообщении британского внешнеполитического ведомства говорится, что посольство страны в Киеве продолжит выполнять основную работу.