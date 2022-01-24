Власти США посоветовали живущим в Белоруссии американцам покинуть страну

Посольство США в столице Белоруссии – Минске – порекомендовало своим гражданам сохранять бдительность и осторожность из-за напряженной ситуации вокруг Украины. Фото: Shutterstock

Посольство США в столице Белоруссии – Минске – порекомендовало своим гражданам сохранять бдительность и осторожность из-за напряженной ситуации вокруг Украины. Ведомство посоветовало им покинуть страну в случае чрезвычайной ситуации.

"Посольство США напоминает своим гражданам о необходимости проявлять высокую степень осторожности и бдительности из-за политической и военной напряженности в регионе. Все еще поступают сообщения о дальнейшей необычной военной активности РФ возле границ Украины, в частности рядом с Белоруссией", – уточняется в сообщении ведомства.

Также американское диппредставительство порекомендовало гражданам США не посещать демонстрации и покинуть страну "при возникновении чрезвычайной ситуации".

Напомним, Россия неоднократно отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не планирует нападать. А заявления об "агрессии РФ" в стране считают предлогом для размещения военной техники НАТО рядом с российскими границами.

Как ранее писал Kp.ru, что Украина получила вторую часть военной помощи от США.