Захарова раскритиковала Bloomberg за фейк о просьбе Китая к Путину «не нападать на Украину во время Олимпиады»

Мария Захарова раскритиковала Bloomberg за фейк о просьбе китайского лидера "не нападать на Украину во время Олимпийских игр". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова раскритиковала американское агентство Bloomberg за фейковую информацию о просьбе китайского лидера Си Цзиньпина к президенту РФ Владимиру Путину «не нападать на Украину во время Олимпиады».

Захарова отметила, что агентство при подготовке этого материала не обращалось за комментариями к российской стороне и не уточняло, имело ли место такое обращение. При подготовке новости агентство Bloomberg использовало информацию от «анонимного дипломата», добавила Захарова.

«У американского агентства Bloomberg в Москве 24 корреспондента и 3 технических сотрудника. Они регулярно общаются с представителями российских госорганов и бизнеструктур. Но когда нужно вбросить дезу, агентству Bloomberg отказывают «золотые стандарты» качественной журналистики», - прокомментировала ситуацию Мария Захарова.

«Интересно, а когда на сайте Госдепа появится доклад о фейках Bloomberg?», - задала вопрос официальный представитель российского МИД.

Как ранее сообщалось на kp.ru, в субботу, 22 января, агентство Bloomberg сообщило, что Си Цзиньпин якобы попросил Путина «не нападать» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла эту информацию.