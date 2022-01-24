Захарова назвала "феерическим фейком" сообщение о "просьбе" Китая к России по Украине

Мария Захарова Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Публикация агентства Bloomberg о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы просил президента России Владимира Путина не "вторгаться" на Украину - это "феерический фейк", заявила официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в понедельник, 24 января 2022 года.

"Была на днях просто феерическая, фейковая история Bloomberg относительно того, что якобы Си Цзиньпин попросил Путина не нападать на Украину во время Олимпийских игр", - рассказала Захарова в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Как ранее писал сайт kp.ru, агентство со ссылкой на слова "китайского дипломата" сообщило, что Си Цзиньпин якобы попросил Владимира Путина не "нападать" на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. МИД России опровергло эти слухи.

Напомним, заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил, что "вторжение" России на Украину исключено, у РФ нет и не может быть намерений нападать на соседнюю страну.

Российское посольство в Вашингтоне выступило с заявлением о том, что постоянно звучащие из Соединенных Штатов обвинения в адрес России по поводу подготовки некоего предлога для "вторжения" на Украину голословны и бездоказательны, а подобные утверждения – очередное подтверждение непрекращающегося информационного давления на Москву.