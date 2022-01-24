Австралия и Германия эвакуируют семей дипломатов из Киева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Австралийские власти рекомендовали гражданам страны воздержаться от поездок на Украину, а пребывающим там австралийцам покинуть незалежную как можно скорее. Об этом в понедельник, 24 января, сообщили в Министерстве иностранных дел Австралии.

«Австралийцы, которые решат остаться на Украине, должны пересмотреть свои планы с точки зрения личной безопасности, быть готовыми при необходимости найти безопасное укрытие на месте... зарегистрироваться в Министерстве иностранных дел и торговли», - говорится в заявлении правительства.

Тем временем как передает Sydney Morning Herald, австралийские власти также начали эвакуацию семей дипломатов из Киева из-за якобы возможного обострения ситуации. По данным издания, на Украине сейчас находятся примерно 1400 австралийских граждан, однако правительство страны на данный момент это не подтверждает.

Кроме того, представитель Министерства иностранных дел Германии заявил, что родные и близкие германских дипломатов на Украине, желающие покинуть страну, могут это сделать за счет ведомства.

Напомним, ранее Госдепартамент США распорядился начать добровольный отъезд части дипломатов и их семей с Украины, а также призвал американских граждан на время отложить поездки в незалежную. Через некоторое время с аналогичными заявлениями выступили в Министерстве иностранных дел Великобритании.