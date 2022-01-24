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Происшествия24 января 2022 13:58

Суд арестовал подростка, подозреваемого в убийстве семьи под Омском

В ближайшие два месяца подозреваемого переведут в СИЗО.
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Суд арестовал подростка, подозреваемого в убийстве семьи под Омском

Суд арестовал подростка, подозреваемого в убийстве семьи под Омском

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Омский суд арестовал 17-летнего Александра Сопыряева, подозреваемого в убийстве родителей и ребенка в селе Юрьевка Павлоградского района. В ближайшие два месяца его переведут в СИЗО.

Напомним, накануне под Омском в селе Юрьевка нашли тела трех человек. Погибшими оказались 38-летний Романа Б., 26-летняя Александра И. и их 10-летняя дочерь-инвалид. Прокуратура взяла расследование данного уголовного дела на особый контроль. Позже в УМВД России по Омской области подтвердили, что по подозрению в убийстве родителей и ребенка в задержаны. Ими оказались 14-летняя девушка - дочь убитых, а также ее 17-летний парень.

В Следственном комитете сообщили, что подростки уже признались в убийстве трех человек. По версии следствия, дочь погибшей подговорила своего парня убить ее мать и отчима, которые были против их дружбы.