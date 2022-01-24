Польша к июню построит пятиметровую стену стоимостью $160 млн на границе с Белоруссией

25 января Польша начинает строить стену на границе с Белоруссией. Фото: Пограничная стража Польши.

Строительство пятиметровой стены на польско-белорусской границе начнется во вторник 25 января. Об этом сообщила пресс-секретарь Пограничной стражи Польши Анна Михальская.

По словам Михальской, с этого дня участок будет передан подрядчику, который начнет там устанавливать сваи и бетонировать их. Производство стальных пролетов будущего заграждения уже ведется, отметила пресс-секретарь.

На строительство 186-километрового заграждения высотой 5,5 метра из польского бюджета выделена сумма, эквивалентная $160 млн.

Предполагается, что строительство завершится в июне 2022 года пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что решение о строительстве стены на границе с Белоруссией Польша приняла на фоне миграционного кризиса. Летом 2022 года участились попытки граждан третьих стран пробраться через Белоруссию на территорию Польши. Мигранты утверждали, что не собираются оставаться в Польше, а их конечной целью является Германия, где они надеются найти лучшую жизнь.

Кризис обострился в ноябре, когда несколько тысяч мигрантов разбили лагерь у польской границы и попытались штурмом прорваться через нее. Часть мигрантов позже была вывезена из Белоруссии, но некоторое их количество до сих пор находится в этой стране.