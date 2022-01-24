В США рассказали, когда дадут России письменный ответ по гарантиям безопасности Фото: REUTERS

В Госдепартаменте США заявили, что американская сторона намерена подготовить письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности до конца января 2022 года.

- Соединённые Штаты исходят из того, что письменный ответ на предложения РФ по гарантиям безопасности будет дан на текущей неделе, - сообщили в ведомстве.

Днем ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва ждет от США письменный ответ на каждый из пунктов предложений по гарантиям безопасности. Также она добавила, что российская сторона проявляет полное стремление к сотрудничеству с американскими коллегами.

Предложенные 17 декабря 2021 года российским МИД проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности включают в себя два документа. Основными положениями одно из них являются исключение продвижения НАТО на Восток и присоединение к альянсу Украины.