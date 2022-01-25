Госдеп: США не намерены идти на уступки России по гарантиям безопасности Фото: REUTERS

США пока не намерены идти на какие-либо уступки России в вопросах безопасности. Американская сторона придерживается позиции, что прогресс в данных переговорах возможен лишь на основе взаимных шагов. Об этом рассказал официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

- Любые шаги, которые мы предпримем, не будут являться уступками - они должны быть на взаимной основе. Это означает, что России также придется что-то делать в целях обеспечения нашей безопасности, - завил он журналистам во время выступления на брифинге.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что американская сторона намерена подготовить письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности до конца января 2022 года.

А незадолго до этого официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва ждет от США письменный ответ на каждый из пунктов предложений по гарантиям безопасности. Также она добавила, что российская сторона проявляет полное стремление к сотрудничеству с американскими коллегами.