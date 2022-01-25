Байден оскорбил журналиста за вопрос об инфляции Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден, по всей видимости не зная или не заметив, что его микрофон был включен, обозвал журналиста телеканала Fox News "сукиным сыном". Так американский лидер отреагировал на попытку корреспондента задать ему вопрос об уровне инфляции в стране. Инцидент попал в трансляцию встречи главы государства с его экономическими советниками в Белом доме, которую вели американские новостные телекомпании.

Перед встречей журналисты начали задавать Байдену вопросы о ситуации вокруг Украины. Тогда президент возмутился, что его спрашивают о других странах, а не о снижении цен в Штатах. Затем корреспондент Fox News Питер Дуси спросил американского лидера: "Ответите ли вы на вопросы об инфляции? Считаете ли вы, что инфляция - это политическая ответственность на промежуточных выборах". После этого пресса начала покидать помещение для проведения совещания.

- Нет. Инфляция - это большой плюс. Что за тупой сукин сын, - сказал с сарказмом Байден, когда журналисты почти удалились, посчитав, вероятно, что его микрофон уже выключен.

Накануне Байден назвал глупым вопрос корреспондента телеканала Fox News о том, почему он "ждет первого шага" от своего российского коллеги Владимира Путина вместо того, чтобы самому проявить инициативу.

В 2021 году в США зафиксировали максимальное значение показателя годовой инфляции за последние 40 лет. По итогам ноября годовая инфляция в США составила 6,8 %. Это максимум с 1982 года. Основной идентификатор инфляции – индекс потребительских цен – вырос в ноябре в США на 0,8 %. Это больше, чем прогнозировали аналитики.