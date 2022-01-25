Глава МИД Австралии призвала не спекулировать на ситуации с Украиной

В Австралии призвали не спекулировать на ситуации с Украиной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Министерства иностранных дел Австралии Марис Пейн не считает полезным спекулировать на ситуации с Украиной. Об этом она заявила в интервью радиостанции ABC.

- Я не думаю, что будет полезно спекулировать таким образом, — заявила она, отвечая на вопрос о том, неизбежно ли «вторжение» России на Украину.

Также Пейн подтвердила, что Австралия поддерживает Украину, но не будет вовлечена в военные действия. По ее словам, страна поддержит Незалежную в киберсреде.

Напомним, заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил, что «вторжение» России на Украину исключено, у РФ нет и не может быть намерений нападать на соседнюю страну.

Позже российское посольство в Вашингтоне выступило с заявлением о том, что постоянно звучащие из Соединенных Штатов обвинения в адрес России по поводу подготовки некоего предлога для «вторжения» на Украину голословны и бездоказательны, а подобные утверждения – очередное подтверждение непрекращающегося информационного давления на Москву.