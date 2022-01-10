Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика10 января 2022 16:38

Рябков: У России нет и быть не может намерений «напасть» на Украину

Замглавы МИД России рассказал об итогах первого раунда переговоров по гарантиям безопасности
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (10)Комментарии (10)(10)
Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков

Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков

Фото: REUTERS

«Вторжение» России на Украину исключено, у РФ нет и не может быть намерений нападать на соседнюю страну, заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.

«Мы объяснили коллегам, что никаких планов, намерений «напасть» на Украину у нас нет и быть не может. Все мероприятия по боевой подготовке войск, сил осуществляются в пределах нашей национальной территории», – сказал заместитель министра иностранных дел РФ журналистам по итогам российско-американских переговоров о гарантиях безопасности в Европе.

Как отметил Рябков, Вашингтону не стоит опасаться какого-то «эскалационного сценария» вокруг Украины.

Напомним, ранее агенство Bloomberg сообщало, что США в вашингтонской администрации продолжают обсуждать дополнительные меры воздействия на Москву в случае «агрессии» в отношении Украины. В частности, рассматривается вариант ограничений на поставки высокотехнологичной продукции в Россию.

О новых санкциях против РФ в случае «вторжения» на Украину писал и Associated Press. По инофрмации издания, Вашингтон намерен ввести в отношении Москвы жесткие экспортные ограничения.

Как писал сайт kp.ru, замглавы МИД РФ Андрей Руденко предупредил о последствиях размещения войск Соединенных Штатов на Украине. Он отметил, что российская сторона считает подобные шаги грозят привести к эскалации ситуации вокруг Украины, а также спровоцируют более сильное напряжение в отношениях РФ с Западом, в том числе и с США.