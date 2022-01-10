Рябков: У России нет и быть не может намерений «напасть» на Украину

Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков Фото: REUTERS

«Вторжение» России на Украину исключено, у РФ нет и не может быть намерений нападать на соседнюю страну, заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.

«Мы объяснили коллегам, что никаких планов, намерений «напасть» на Украину у нас нет и быть не может. Все мероприятия по боевой подготовке войск, сил осуществляются в пределах нашей национальной территории», – сказал заместитель министра иностранных дел РФ журналистам по итогам российско-американских переговоров о гарантиях безопасности в Европе.

Как отметил Рябков, Вашингтону не стоит опасаться какого-то «эскалационного сценария» вокруг Украины.

Напомним, ранее агенство Bloomberg сообщало, что США в вашингтонской администрации продолжают обсуждать дополнительные меры воздействия на Москву в случае «агрессии» в отношении Украины. В частности, рассматривается вариант ограничений на поставки высокотехнологичной продукции в Россию.

О новых санкциях против РФ в случае «вторжения» на Украину писал и Associated Press. По инофрмации издания, Вашингтон намерен ввести в отношении Москвы жесткие экспортные ограничения.

Как писал сайт kp.ru, замглавы МИД РФ Андрей Руденко предупредил о последствиях размещения войск Соединенных Штатов на Украине. Он отметил, что российская сторона считает подобные шаги грозят привести к эскалации ситуации вокруг Украины, а также спровоцируют более сильное напряжение в отношениях РФ с Западом, в том числе и с США.