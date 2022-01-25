Американские конгрессмены предложили «запугать» Россию подводными лодками

В США предложили «запугать» Россию подводными лодками Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Конгрессмены Соединенных Штатов Америки предложили американские ВМС выделить силы, включая подлодки, для сдерживания России.

Как пишет газета Defense News, политики считают, что «мощная демонстрация силы со стороны ВМС - особенно в подводной сфере, где Россия сосредоточила свои усилия по модернизации - может помочь удержать Россию... и не дать небольшому конфликту перерасти в нечто большее». По мнению конгрессменов, выделить силы необходимо уже в ближайшие недели.

Напомним, заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил, что «вторжение» России на Украину исключено, у РФ нет и не может быть намерений нападать на соседнюю страну.

Позже российское посольство в Вашингтоне выступило с заявлением о том, что постоянно звучащие из Соединенных Штатов обвинения в адрес России по поводу подготовки некоего предлога для «вторжения» на Украину голословны и бездоказательны, а подобные утверждения – очередное подтверждение непрекращающегося информационного давления на Москву.