Закон о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов одобрил комитет Совфеда

Комитет Совета Федерации по социальной политике рекомендовал одобрить закон о пожизненном лишении свободы для педофилов. Фото: Shutterstock

Комитет Совета Федерации по социальной политике во вторник, 25 января в ходе заседания рекомендовал одобрить закон о пожизненном лишении свободы для педофилов.

Законом предусматривается, что педофилов, которые осуждены повторно за аналогичные преступления в отношении несовершеннолетних, будет ждать максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Кроме того, максимальное наказание грозит тем преступникам, кто посягнул на половую неприкосновенность нескольких детей. Закон также затронет те случаи, когда педофил убил или тяжело ранил изнасилованного им ребенка.

Напомним, что 18 января Государственная Дума в третьем чтении приняла законопроект о введении пожизненного наказания для вышеописанных категорий педофилов. Сенаторы Совета Федерации планируют рассмотреть документ закона на заседании уже завтра.

В случае, если этот закон примут в Совфеде и президент его подпишет, будут внесены поправки в 131 ("Изнасилование") и 132 ( "Насильственные действия сексуального характера") статьи Уголовного кодекса РФ.