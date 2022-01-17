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Общество17 января 2022 17:09

В Госдуме поддержали поправку в УК о пожизненном сроке для педофилов

В РФ педофилам будет грозить пожизненное за особо тяжкие преступления против всех несовершеннолетних
Мария ПАВЛОВА
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В Госдуме поддержали поправку о пожизненном сроке для педофилов.

В Госдуме поддержали поправку о пожизненном сроке для педофилов.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В России комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку к законопроекту о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов в статью 57 Уголовного Кодекса. Теперь пожизненное заключение может применяться за особо тяжкие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних вне зависимости от их возраста.

В действующей редакции УК пожизненно лишить свободы могут только если жертве педофила не исполнилось 14 лет. Поправка распространит действие статьи и на преступников, которые совершили преступления против половой неприкосновенности подростков 14-18 лет, пишет ТАСС.

Ранее на kp.ru сообщалось, что первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак предложил сажать педофилов пожизненно уже после первого факта совершения преступления.

В декабре 2021 года Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять проект закона, предусматривающий ужесточение наказания для педофилов-рецидивистов. Пожизненное заключение предлагалось ввести и для тех, кто совершил подобное насилие впервые, но в отношении двух и более несовершеннолетних.