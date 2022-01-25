Правительство Японии призвало своих граждан срочно покинуть Украину

Япония призывает своих граждан покинуть Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно обратился к гражданам страны с призывом срочно покинуть территорию Украины. Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции в Токио во вторник, 25 января.

"Мы призываем находящихся в Украине соотечественников срочно покинуть ее территорию. Что касается ситуации с посольством, мы будем применять надлежащие меры, исходя из положения дел в регионе и с позиции защиты наших граждан", - заявил Мацуно.

Днем ранее Министерство иностранных дел (МИД) Японии присвоило Украине третий уровень опасности по четырехбалльной шкале. Это означает, что власти государства не рекомендуют японцам посещать Незалежную.

Как ранее писал сайт kp.ru, Госдепартамент Соединенных Штатов распорядился начать добровольный отъезд части дипломатов и их семей с Украины. Кроме того, американских граждан призвали на время отложить поездки в эту страну.

Позднее австралийские власти рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок на Украину, а пребывающим там австралийцам покинуть Незалежную как можно скорее. МИД Германии также заявило, что родные и близкие германских дипломатов на Украине, желающие покинуть страну, могут это сделать за счет ведомства.