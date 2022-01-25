Путин созвонится с Макроном до конца недели Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин проведет телефонный разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном до конца недели, рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«До конца этой недели разговор состоится. Он сейчас готовится», – сообщил пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, в ноябре 2021 года Путин обсудил с французским коллегой ситуацию на Украине и в Белоруссии. Главы государств признали, что подвижек в урегулировании украинского кризиса нет. Позже Макрон заявлял, что Европейские страны не могут самостоятельно урегулировать конфликт на Украине, поскольку это также зависит от доброй воли других государств.

Как писал сайт kp.ru, ранее агентство France-Presse сообщило, что президент Франции планирует предложить российскому лидеру свой вариант деэскалации кризиса на Украине.