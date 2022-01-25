Аэропорты Киргизии восстановили работу после отключения электричества Фото: Иван ВИСЛОВ

Аэропорты Киргизии восстановили работу в штатном режиме после отключения электроэнергии, сообщает пресс-служба международного аэропорта Бишкека «Манас».

«Аэропорты ОАО «Международный аэропорт «Манас» работают в штатном режиме», – говорится на сайте организации.

Напомним, ранее сообщалось, что после масштабного отключения электроэнергии в ряде стран Центральной Азии аэропорты были вынуждены перейти на автономное энергоснабжение, вследствие чего их работа осуществлялась в неограниченном режиме.

Как писал сайт kp.ru, во вторник, 25 января, в нескольких городах Казахстана, Узбекистана и Киргизии начались перебои с электричеством. В Казахстане проблемы наблюдались в Алма-Аты и Алма-Атинской области, также без света остались южные регионы страны. В Ташкенте из-за проблем с энергообеспечением перестал работать метрополитен, в Киргизии проблемы с электричеством были зафиксированы в Бишкеке и Оше, кроме того, в столице республики не было воды.

Причиной перебоев с электричеством в некоторых регионах Узбекистана, Казахстана и Киргизии стала крупная авария в электросетях Казахстана.