Власти Канады призвали семьи дипломатов покинуть Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Канады призывают семьи своих дипломатов покинуть Украину в связи с возможным ухудшением ситуации в республике.

Как передает газета Globe and Mail, официальное заявление Оттава планирует сделать во вторник, 25 января. Вместе с тем дипломатические представительства Канады в Киеве и Львове останутся открытыми.

До этого Министерство иностранных дел Канады уже советовало своим гражданам воздержаться от поездок на Украину.

Как ранее писал сайт kp.ru, Госдепартамент Соединенных Штатов распорядился начать добровольный отъезд части дипломатов и их семей с Украины. Кроме того, американских граждан призвали на время отложить поездки в эту страну.

Позднее власти Австралии рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок на Украину, а пребывающим там австралийцам покинуть республику как можно скорее. МИД Германии также заявил, что родные и близкие германских дипломатов на Украине, желающие покинуть страну, могут это сделать за счет ведомства.