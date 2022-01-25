НАТО отправит ответ на предложения России по безопасности до конца января 2022

Столтенберг назвал срок, когда НАТО даст письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности.
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс отправит России свои ответы на ее предложения по безопасности в течение недели, то есть до конца января 2022 года. Об этом Столтенберг заявил в интервью телеканалу CNN во вторник 25 января.
Генеральный секретарь альянса отметил, что НАТО даст России ответ на предложения по безопасности параллельно с США.
«Мы завершаем работу в НАТО над предложениями, письменным документом, который мы направим им позднее на этой неделе. Мы сделаем это параллельно с США», - сказал Йенс Столтенберг.
Ранее сообщалось, что Госдепартамент США заявил, что США подготовит письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности до конца января 2022 года.
Столтенберг также ранее заявлял о намерении альянса направить РФ письменный ответ на предложения по безопасности, но не называл сроки, когда это предполагается сделать.