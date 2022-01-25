НАТО отправит ответ на предложения России по безопасности до конца января 2022

Столтенберг назвал срок, когда НАТО даст письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности. Фото: REUTERS

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс отправит России свои ответы на ее предложения по безопасности в течение недели, то есть до конца января 2022 года. Об этом Столтенберг заявил в интервью телеканалу CNN во вторник 25 января.

Генеральный секретарь альянса отметил, что НАТО даст России ответ на предложения по безопасности параллельно с США.

«Мы завершаем работу в НАТО над предложениями, письменным документом, который мы направим им позднее на этой неделе. Мы сделаем это параллельно с США», - сказал Йенс Столтенберг.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США заявил, что США подготовит письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности до конца января 2022 года.

Столтенберг также ранее заявлял о намерении альянса направить РФ письменный ответ на предложения по безопасности, но не называл сроки, когда это предполагается сделать.