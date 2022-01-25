Макрон и Путин проведут телефонные переговоры 28 января

Президент Франции Макрон созвонится с президентом России Путиным в пятницу 28 января. Фото: REUTERS

В первой половине дня пятницы 28 января состоятся телефонные переговоры президента Франции Эмманюэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным. Об этом Макрон заявил во вторник 25 января в Берлине во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

«Я планирую провести переговоры с президентом России Путиным в пятницу утром. Хотел бы уточнить, что это будет не личная встреча, а именно телефонные переговоры», - цитирует Макрона ТАСС.

Ранее на kp.ru сообщалось, что президент России Владимир Путин проведет телефонный разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном до конца недели.

Также сообщалось, что НАТО до конца января 2022 года отправит России письменный ответ на предложения по обеспечению безопасности. Предполагается, что в такие же сроки Российская Федерация получит ответ по этому вопросу и от Соединенных Штатов Америки.