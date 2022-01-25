Псаки заявила, что США не планируют обнародовать ответ на предложения России по безопасности

Джен Псаки заявила, что Вашингтон не считает возможным опубликование ответа на российские предложения по безопасности. Фото: REUTERS

Вашингтон не может назвать точные сроки передачи Москве письменного ответа США на выдвинутые Россией предложения по безопасности. Об этом заявила во вторник 25 января заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Трансляция брифинга Псаки доступна здесь.

Джен Псаки также добавила, что Вашингтон не готов обнародовать этот документ. Официальный представитель Белого дома отметила, что документы такого плана, как ответ США на российские предложения по безопасности, являются частью дипломатического процесса и, как правило, не публикуются.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что считает правильным предать гласности ответ США на российские предложения по гарантиям безопасности, который Вашингтон пообещал вскоре предоставить Москве. В то же время министр иностранных дел России отметил, что для опубликования ответа США на российские предложения понадобится разрешение Вашингтона.

Также сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс отправит России свои ответы на ее предложения по безопасности в течение недели, то есть до конца января 2022 года.