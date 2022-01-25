Столтенберг заявил, что НАТО не будет размещать войска на Украине

Столтенберг заявил, что НАТО не будет размещать войска на территории Украины. Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не будет размещать войска на территории Украины. Об этом он сказал во вторник 25 января в интервью телеканалу CNN.

Как сообщалось на kp.ru, президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что эта страна отзовет своих военнослужащих из НАТО, если между Россией и Украиной возникнет конфликт.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что несмотря на то, что многие члены Североатлантического альянса поддерживают оказание военной помощи Киеву, отправка войск туда в ближайшее время невозможна, поскольку Украина не является членом НАТО.

В то же время США продолжает направлять в Украину летальные вооружения в качестве военной помощи. В Украину прибыли уже несколько партий летального оружия из США. Подробности читайте здесь на kp.ru.