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Политика25 января 2022 17:05

Столтенберг заявил, что НАТО не будет размещать войска на Украине

НАТО не будет размещать на Украине войска, заявил генсек альянса
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (10)Комментарии (10)(10)
Столтенберг заявил, что НАТО не будет размещать войска на территории Украины.

Столтенберг заявил, что НАТО не будет размещать войска на территории Украины.

Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не будет размещать войска на территории Украины. Об этом он сказал во вторник 25 января в интервью телеканалу CNN.

Как сообщалось на kp.ru, президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что эта страна отзовет своих военнослужащих из НАТО, если между Россией и Украиной возникнет конфликт.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что несмотря на то, что многие члены Североатлантического альянса поддерживают оказание военной помощи Киеву, отправка войск туда в ближайшее время невозможна, поскольку Украина не является членом НАТО.

В то же время США продолжает направлять в Украину летальные вооружения в качестве военной помощи. В Украину прибыли уже несколько партий летального оружия из США. Подробности читайте здесь на kp.ru.