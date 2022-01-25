Борис Джонсон заявил, что ни один член НАТО не готов направить войска на Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Никто из членов НАТО не готов сегодня направить на Украину большой контингент войск, считает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«В настоящий момент нет ни одного члена НАТО, который готов направить на Украину большой контингент для противостояния российской агрессии», – заявил политик во время выступления в Палате общин парламента Соединенного Королевства.

Как объяснил Джонсон, несмотря на то, что многие члены Североатлантического альянса поддерживают оказание военной помощи Киеву, отправка войск туда в ближайшее время невозможна, поскольку Украина не является членом НАТО.

Напомим, ранее глава украинского Министерства обороны Алексей Резников призвал Соединенные Штаты, Великобританию и Канаду разместить на Украине свои войска в качестве поддержки Киеву на случай «противостояния с Россией».

Как писал сайт kp.ru, министр обороны Великобритании Бен Уоллес прокомментировал возможность отправки войск на Украину в случае «нападения» России. По словам политика, этот вариант является очень маловероятным.