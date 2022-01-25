МЧС России подготовит нормативы пожарной безопасности для строительства деревянных многоэтажек

МЧС России разработает нормативы по строительству деревянных многоэтажек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российское МЧС проведет испытания пожарной безопасности деревянных многоэтажных домов и подготовит нормативы для строительства в РФ таких объектов. Об этом во вторник 25 января рассказал замглавы МЧС Анатолий Супруновский на совещании в Совете Федерации по вопросам деревянного домостроительства, пишет ТАСС.

«МЧС России разработан проект программы проведения соответствующих испытаний и научных исследований, который направлен в Минстрой», - сказал Супруновский.

По словам заместителя министра, предполагается провести научно-исследовательские работы для двух пилотных проектов. Это строительство жилых домов до четырех этажей и соцобъектов до двух этажей.

«Их результатом станет стандарт, который введет нормативы пожарной безопасности для опытного возведения деревянных зданий на начальном этапе», - резюмировал Супруновский.

Ранее на kp.ru сообщалось, что в 2019 году в РФ одобрили идею строительства школ и детских садов из дерева.

Пожароопасные бараки или эко-дома будущего? «Комсомолка» разбиралась с экспертами, какими будут российские многоэтажки из дерева, подробности здесь.

В то же время за рубежом строительство деревянных многоэтажек набирает обороты.