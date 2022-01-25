Байден не исключил введение санкций в отношении Путина

Байден не исключил введение санкций лично против Путина в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Фото: REUTERS

Джо Байден не исключает введения санкций лично против президента РФ Владимира Путина. Об этом американский президент заявил во вторник 25 января. Байден ответил «Да» на вопрос, предполагает ли США введение санкций лично против российского президента в случае эскалации ситуации вокруг Украины, передает Bloomberg.

Ранее Bild сообщил, что новый санкционный план США в отношении РФ был представлен в Берлине и предположительно должен нанести России экономический ущерб до 50 млрд долларов. План предполагает в случае «агрессии» РФ в отношении Украины блокировать сырьевые поставки из России по всему миру, а также сокращение в западных государствах персонала российских посольств.

В то же время МВФ прогнозирует, что из-за украинского кризиса многие страны мира столкнутся с ростом цен на энергоносители. Подробности здесь на kp.ru.