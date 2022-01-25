Киев потребовал извинений за антиукраинские заявления президента Хорватии

Президент Хорватии Зоран Миланович Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев потребовал от президента Хорватии Зорана Милановича извиниться за свои «антиукраинские заявления» и публично опровергнуть слова о членстве Украины в НАТО и неуместности помощи Незалежной со стороны альянса на фоне напряженности ситуации на российско-украинской границе.

Об этом заявила пресс-служба украинского МИД, сообщив, что в министерство вызвали хорватского посла в Киеве Аницу Джамич, «до сведения которой была доведена позиция о категорической неприемлемости сегодняшних заявлений президента Хорватии Зорана Милановича в адрес украинского государства».

«Украина требует от хорватского президента публичного опровержения этих заявлений, а также их неповторения в будущем», - подчеркнули в МИД.

По мнению украинского ведомства, «заявления Милановича ретранслируют нарративы российской пропаганды», а также не соответствуют последовательной официальной позиции Хорватии в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины». Отмечается, что его высказывания также «наносят ущерб двусторонним отношениям», «подрывают единство ЕС и НАТО в условиях нынешних угроз безопасности в Европе».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее во вторник президент Хорватии, в частности, заявил, что если между Россией и Украиной возникнет конфликт, республика отзовет всех своих военнослужащих из НАТО, поскольку не желает иметь «ничего общего» с наращиванием военного присутствия Североатлантического альянса в Европе.

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Стройные ряды Евросоюза и НАТО, кажется, дрогнули. Президент Хорватии Зоран Миланович предупредил, что его страна отказывается ввязываться в Третью мировую войну, которую начинает США и лично Джо Байден на Украине. И спрятать это за натовским фиговым листком не выйдет (подробности).