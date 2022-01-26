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Политика26 января 2022 8:02

В МИД России заявили, что попытки Запада придумать новые санкции не относятся к реальной политике

Ранее США пригрозили санкциями, которые нанесут экономике РФ ущерб до 50 миллиардов долларов
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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В МИД России заявили, что попытки Запада придумать новые санкции не относятся к реальной политике

В МИД России заявили, что попытки Запада придумать новые санкции не относятся к реальной политике

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запад, пытаясь запугать Россию новыми санкциями из-за «вторжения» на Украину, уходит от реальной политики, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Попытки Запада придумать новые санкции против России из-за Украины не имеют отношения к реальной политике», – сказал замглавы МИД РФ журналистам.

По словам Грушко, Москва пока не получала от НАТО ответа на свои предложения по гарантиям безопасности в Европе. Следующий этап в этом вопросе возможен только после предоставления ответов Брюсселем, добавил дипломат.

Напомним, новый санкционный план США против России был представлен в Берлине. Он, предположительно, должен нанести России экономический ущерб до 50 миллиардов долларов. План предполагает блокировать сырьевые поставки из России по всему миру, а также сокращение в западных государствах персонала российских посольств.

Как писал сайт kp.ru, планируемые Вашингтоном санкции против Москвы будут не поэтапными. а одномоментными.