В МИД России заявили, что попытки Запада придумать новые санкции не относятся к реальной политике Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запад, пытаясь запугать Россию новыми санкциями из-за «вторжения» на Украину, уходит от реальной политики, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Попытки Запада придумать новые санкции против России из-за Украины не имеют отношения к реальной политике», – сказал замглавы МИД РФ журналистам.

По словам Грушко, Москва пока не получала от НАТО ответа на свои предложения по гарантиям безопасности в Европе. Следующий этап в этом вопросе возможен только после предоставления ответов Брюсселем, добавил дипломат.

Напомним, новый санкционный план США против России был представлен в Берлине. Он, предположительно, должен нанести России экономический ущерб до 50 миллиардов долларов. План предполагает блокировать сырьевые поставки из России по всему миру, а также сокращение в западных государствах персонала российских посольств.

Как писал сайт kp.ru, планируемые Вашингтоном санкции против Москвы будут не поэтапными. а одномоментными.