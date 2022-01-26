Украина согласилась с предложениями США по безопасности Фото: REUTERS

Предложения Соединенных Штатов по безопасности в Европе, которые готовятся в качестве ответа на предложения России, не вызывают возражений со стороны Украины, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Предложения, которые США направят России в части Украины, не вызывают наших возражений. Мы прекрасно знаем, что наши партнеры скажут РФ, все это нам известно и с нами скоординировано», – сказал дипломат в ходе брифинга.

Он отметил, что дипломатические контакты между Западом и Россией продолжаются, и это важно, поскольку пока идут переговоры, «пушки молчат».

Как писал сайт kp.ru, в Госдепартаменте США заявили, что американская сторона намерена подготовить письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности до конца января 2022 года.

Напомним, предложенные 17 декабря 2021 года российским МИД проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности включают в себя два документа. Основными положениями одно из них являются исключение продвижения НАТО на Восток и присоединение к альянсу Украины.