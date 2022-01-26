МИД РФ подготовит предложения о новых шагах после ответа США по гарантиям безопасности

Сергей Лавров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что ведомство подготовит предложения по дальнейшим шагам после ответа США по гарантиям безопасности.

- В зависимости от содержания этого ответа (от США), который ожидается на этой неделе, мы будем готовить, совместно с нашими коллегами из других ведомств, предложения президенту о дальнейших шагах, — сказал он.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Москва примет меры, если Запад не ответит на предложения по гарантиям безопасности. По словам руководителя внешнеполитического ведомства, безопасность России и ее граждан является приоритетом для Москвы. И безопасность будет обеспечена в любом случае, добавил Лавров.

До этого пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс заявил, что письменный ответ Соединенных Штатов на предложения России по гарантиям безопасности ни для кого «не станет сюрпризом». Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства сообщил сотрудникам СМИ, что в документе будут «четко обозначены области, в которых может быть определенная польза» от сотрудничества Вашингтона с Москвой, а также «где может быть достигнут прогресс».