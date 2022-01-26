Лавров заявил о намерении России снизить зависимость от доллара из-за действий США Фото: Shutterstock

Россия сокращает свои долларовые резервы и намерена снизить зависимость от американской валюты, поскольку действия Соединенных Штатов подрывают доверие к ней, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы стремимся сокращать зависимость от доллара, и американцы нам в этом активно помогают, потому что делают почти все возможное, чтобы подорвать доверие к этой валюте и сделать ее рискованной вообще для международных расчетов», – сказал дипломат, выступая в Государственной думе.

Сайт kp.ru, писал, что США хочет запретить России менять рубли на доллары и евро и разбирался, чем Москве грозят новые санкции Вашингтона.

Напомним, Россия пополнила свои международные резервы. В конце 2021 года они составляли 630,5 миллиарда долларов.

Тем временем курс рубля упал до рекордной отметки, впервые с ноября 2020 года достигнув показателя 79 рублей за доллар.