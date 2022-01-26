Лавров: если США попросят Россия не опубликует ответ на предложения по гарантиям безопасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если Вашингтон попросит, то Москва не будет публиковать ответ США на российские предложения по гарантиям безопасности. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отметив, что Россия предоставит свой ответ.

«Я думаю, что если у них будет такое отношение к происходящему, мы не можем опубликовать. Но суть нашей реакции заслуживает, чтобы мы ответили», - заявил глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, ранее Лавров сообщил, что МИД РФ подготовит предложения по дальнейшим шагам после ответа Вашингтона по гарантиям безопасности, уточнив, что ответ ожидается на этой неделе. Незадолго до этого глава внешнеполитического ведомства заявил, что Москва примет меры, если американская сторона не ответит на предложения по гарантиям безопасности, подчеркнув, что безопасность России и ее граждан остается приоритетом.