Турчак призвал помочь ЛДНР в сдерживании Киева

Вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак Фото: Андрей Гордеев/ТАСС

Власти России должны помочь республикам Донбасса в сдерживании украинской агрессии, считает первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. По его мнению, Москва могла бы поставить ДНР и ЛНР отдельные виды вооружений.

«Считаю, что Россия должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии», – заявил парламентарий в эфире телеканала «Россия 24».

Как отметил Турчак, партия «Единая Россия» с тревогой смотрит на то, как Запад «накачивает» Украину летальным оружием. Он обратил внимание, что количество обстрелов республик Донбасса увеличилось в разы. Тем временем, подчеркнул сенатор, западные страны подталкивают «украинскую хунту» к прямому вторжению в Донбасс, вооружая националистов.

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял о подготовке Украиной наступательных действий в Донбассе. Пресс-секретарь президента России отметил, что украинские военные и техника концентрируются на линии соприкосновения в Донбассе в большом количестве, и это вызывает серьезное беспокойство Кремля.

Как писал сайт kp.ru, ранее в ДНР сообщали о стягивании Киевом к Донбассу 120-тысячной армии и тяжелого вооружения.