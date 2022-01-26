Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире26 января 2022 14:47

Немецкий Минэк признал зависимость Германии от российского газа

Глава минэкономики ФРГ Хабек признал, что Германия более чем наполовину зависит от российского газа
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Германия заявила о зависимости от российского газа на 55 процентов.

Германия заявила о зависимости от российского газа на 55 процентов.

Фото: REUTERS

Глава министерства экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек признал, что Германия более чем наполовину зависит от российского газа. Такое заявление Хабек сделал в среду 26 января на пресс-конференции. Хабек отметил, что любые санкции в отношении России в случае обострения ситуации вокруг Украины, о которых заявляли США и НАТО, так или иначе негативно скажутся на экономике Германии.

Хабек заявил, что Германия зависит от российского газа на 55 процентов.

«У нас ситуация, когда все договоры о поставках обслуживаются. Это значит, что Германия примерно на 55 процентов зависит от российского газа, в прошедшие годы, во всяком случае...», - цитирует Хабека РИА Новости.

Ранее сообщалось, что США предложили ввести новые санкции против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

В Белом доме заявили, что планируемые Соединенными Штатами жесткие санкции против России в случае «вторжения» на Украину будут не поэтапными, а одномоментными. Предполагается, что это будет введение экспортного контроля, сообщалось на kp.ru.