Немецкий Минэк признал зависимость Германии от российского газа

Германия заявила о зависимости от российского газа на 55 процентов. Фото: REUTERS

Глава министерства экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек признал, что Германия более чем наполовину зависит от российского газа. Такое заявление Хабек сделал в среду 26 января на пресс-конференции. Хабек отметил, что любые санкции в отношении России в случае обострения ситуации вокруг Украины, о которых заявляли США и НАТО, так или иначе негативно скажутся на экономике Германии.

Хабек заявил, что Германия зависит от российского газа на 55 процентов.

«У нас ситуация, когда все договоры о поставках обслуживаются. Это значит, что Германия примерно на 55 процентов зависит от российского газа, в прошедшие годы, во всяком случае...», - цитирует Хабека РИА Новости.

Ранее сообщалось, что США предложили ввести новые санкции против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

В Белом доме заявили, что планируемые Соединенными Штатами жесткие санкции против России в случае «вторжения» на Украину будут не поэтапными, а одномоментными. Предполагается, что это будет введение экспортного контроля, сообщалось на kp.ru.