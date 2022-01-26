Названо среднее время дозвона в скорую помощь в России

Среднее время дозвона в скорую помощь в России составляет 3 минуты Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов сообщил президенту России Владимиру Путину, что среднее время дозвона в скорую помощь в России составляет три минуты.

- Среднее время дозвона в скорую оставляет три минуты, на последнем месте из всех регионов - Ленинградская область, где пока всего шесть минут ожидания, что в пределах нормы. Среднее время дозвона на (номер службы) «122» составляет две минуты, но при этом мы фиксируем сбои сейчас в Ингушетии, мы не смогли дозвониться, и в Самарской области, где время ожидания на линии составило 23 минуты, — рассказал он.

По его словам, сотрудники ОНФ не смогли дозвониться до скорой в 12 регионах страны. Кузнецов предположил, что причиной этому стала перегрузка и выразил надежду на решение этой проблемы.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания членами правительства сегодня, 26 января, обратил внимание на необходимость продолжения предоставления плановой медицинской помощи детям, несмотря на распространения коронавируса. По словам главы государства, ему известно, что некоторые медицинские учреждения прекратили данную деятельность. Владимир Путин высказался по этой проблеме после доклада вице-премьера Татьяны Голиковой, которая рассказала о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России.