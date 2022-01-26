Посольство США в Киеве призвало американцев покинуть Украину

Американское посольство рекомендует гражданам США, находящимся в Украине, покинуть эту страну. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Посольство США в Киеве призвало американцев «рассмотреть возможность выезда» из Украины. Обращение к американским гражданам, которые находятся на территории Украины, опубликовано на сайте посольства в среду 26 января.

В посольстве отмечают возможность внезапного ухудшения ситуации в Украине.

«Ситуация с безопасностью в Украине по-прежнему остается непредсказуемой из-за возросшей угрозы российских военных действий и может ухудшиться практически незаметно», - сказано в сообщении.

Посольство предложило гражданам США подумать о немедленном выезде из Украины.

«Посольство США настоятельно призывает граждан США в Украине рассмотреть возможность выезда сейчас с использованием коммерческих или других частных транспортных средств», - сказано в обращении к находящимся на территории этой страны американцам.

В посольстве отметили «множество опций» для граждан США, которые собираются выехать из Украины, в частности, коммерческие авиарейсы из всех международных украинских аэропортов.

Ранее сообщалось, что посольство США в столице Белоруссии – Минске – порекомендовало своим гражданам сохранять бдительность и осторожность из-за напряженной ситуации вокруг Украины. Ведомство посоветовало им покинуть страну в случае чрезвычайной ситуации.