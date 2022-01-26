Кличко назвал шуткой поставку 5 тысяч военных касок из Германии на Украину

Владимир Кличко Фото: REUTERS

Мэр Киева Виталий Кличко назвал шуткой поставку пяти тысяч военных касок в страну из Германии.

- 5 тыс. касок - это просто шутка. Что нам отправит Германия в следующий раз в качестве поддержки? Подушки? — спросил политик в разговоре с журналистами немецкой газеты Bild.

Кличко добавил, что политика ФРГ в данном вопросе «лишает его дара речи».

Аналогичное мнение высказал и украинский посол в Берлине Андрей Мельник, оценив помощь со стороны Германии как символичную и назвав ее «каплей в море».

Ранее немецкое агентство DPA сообщило, что Германия предоставит Украине военную помощь. Речь идет о пяти тысяч касок, уточнили в Минобороны ФРГ.

До этого глава украинского МИД Дмитрий Кулеба раскритиковал власти Германии за отказ продавать Киеву летальное вооружение. Как пояснили в Берлине, страна не осуществляет такие поставки в кризисные регионы. Кулеба, однако, подчеркнул, что украинское руководство разочаровано этим решением ФРГ. По словам министра, Киев ценит политическую поддержку Германии, но не забудет этого отказа.