Германия поставит Украине пять тысяч военных касок

Германия поставит Украине каски в качестве военной помощи. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Германия предоставит Украине военную помощь. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на DPA. По информации агентства, Минобороны ФРГ подтвердило, что Германия окажет Украине военную помощь. Речь идет о пяти тысяч касок, уточнили в Минобороны.

«Могу подтвердить, что мы завершили проверку запроса украинской стороны и смогли подтвердить поставку пяти тысяч касок», - сказал представитель Минобороны во время брифинга в Берлине.

Ранее сообщалось, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель лично заблокировала поставки вооружений Украине по линии НАТО. Киев заявлял о желании получить от Берлина военные корабли и системы ПВО. Позднее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал Германию за отказ от поставок оружия.

Тем временем в Украину поступило уже несколько партий военной помощи из США.