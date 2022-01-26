США передали России ответ на предложения по безопасности

США передали России письменный ответ на предложения по обеспечению безопасности, сообщают СМИ. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

США во вторник 26 января передали России ответ на предложения в сфере безопасности. .

«Письменный ответ США России уже передан», - написала в Twitter журналистка агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс, сообщает ТАСС.

Сообщается, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на фоне сообщений о передаче России ответа на предложения в сфере безопасности 26 января проведет пресс-конференцию. Пресс-конференция начнется в 21:00 по московскому времени.

Ранее на kp.ru сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров заявил, что считает правильным предать гласности ответ США по гарантиям безопасности и намерен просить у США разрешения на это.

Позднее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон не готов обнародовать этот документ. Официальный представитель Белого дома отметила, что документы такого плана, как ответ США на российские предложения по безопасности, являются частью дипломатического процесса и, как правило, не публикуются.

Предложения по обеспечению безопасности представители российской делегации внесли в ходе прошедших 10 января в Женеве переговоров РФ и США по вопросам стратегической стабильности. Подробности здесь на kp.ru.