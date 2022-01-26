Блинкен заявил, что США готовы пойти ва-банк с санкциями против России

Госсекретарь США Блинкен заявил, что Вашингтон готов пойти ва-банк в вопросе санкций против России. Фото: REUTERS

Энтони Блинкен рассказал, в каких сферах будут введены санкции в отношении РФ в случае предполагаемой «агрессии» России в отношении Украины. Госсекретарь США заявил о готовности Вашингтона пойти ва-банк в вопросах санкций.

«В вопросах санкций против России мы готовы пойти ва-банк. Они коснутся вещей, которые заботят Путина больше всего, в том числе возможности развиваться в оборонной сфере и сфере высоких технологий», - сказал Блинкен во время пресс-конференции в среду 26 января.

Ранее Блинкен заявил, что США не планируют вводить санкции против России до «вторжения на Украину». Кроме того, считает Блинкен, ограничительные меры могут вовсе не пригодиться, если Москва и Вашингтон найдут точки соприкосновения и решат острые вопросы. Подробности здесь на kp.ru.

Также Блинкен объяснил, почему США не согласны обнародовать содержание ответа на российские предложения по обеспечению безопасности.