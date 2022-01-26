Столтенберг заявил, что НАТО передала России письменный ответ на предложения по безопасности

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс передал России письменный ответ на предложения по безопасности. Фото: REUTERS

НАТО передала РФ письменный ответ на предложения по безопасности. Об этом генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил во время пресс-конференции в среду 26 января.

В МИД РФ подтвердили, что ответ НАТО по безопасности был передан российскому послу в Брюсселе.

По словам Столтенберга, НАТО предложило России восстановить миссии в Москве и Брюсселе. Также генсек НАТО отметил, что альянс предлагает России диалог и надеется на деэскалацию украинского кризиса, но в то же время не отказывается от усиления своего присутствия в регионе.

Ответы НАТО и США на российские предложения по безопасности были переданы параллельно, в среду 26 января. В МИД России подтвердили, что посол США в Москве Джон Салливан передал в МИД РФ письменный ответ Вашингтона на предложения по обеспечению безопасности. Позже госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о нежелании США обнародовать текст переданного Москве документа. Блинкен объяснил это намерением обеспечить дипломатам обеих стран возможность конфиденциального диалога.