Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 26 января, в Париже завершилась встреча политических советников лидеров «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина). Переговоры по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе длились почти восемь с половиной часов.

После этой встречи представлявший нашу страну заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак сообщил журналистам, что участникам консультаций удалось договориться о безусловном соблюдении перемирия в регионе.

«У нас состоялся непростой разговор, но, может быть, первый такой откровенный разговор для того, чтобы провести инвентаризацию всех проблем, связанных с реализацией минских соглашений», - отметил он.

По его словам, на встрече «нормандской четверки» всеми участниками было подчеркнуто, что обе стороны конфликта – Киевом и двумя народными республиками (ДНР и ЛНР) должны строго выполнять режим прекращения огня. А также переговорщики постарались исключить разногласия в прочтении Минских соглашений.

«Мы провели инвентаризацию тех разночтений и разной интерпретации Минских соглашений. Не секрет, что они есть», - добавил Дмитрий Козак.

Напомним, как писал сайт kp.ru, с 27 июля 2020 года в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники, однако украинская сторона регулярно нарушает условия перемирия, обстреливая города и поселки.

Ранее замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявлял, что Украина стянула к Донбассу 120-тысячную армию, тяжелое оружие и увеличила число обстрелов в пять раз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Донецк окружен! Горловка отрезана!» – кибервойска Украины и НАТО уже начали новую войну в Донбассе

В 2014 году крымчан атаковала «я дочь офицера*», теперь она переквалифицировалась в «я дочь шахтера» (подробности).