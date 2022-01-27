Козак: Прогресс в переговорах в «нормандском формате» почти нулевой

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На нынешней встрече в «нормандском формате» участникам переговоров не удалось добиться ощутимых результатов, прогресс «почти нулевой». Но есть надежда, что во время следующего раунда консультаций, который должен состояться через две недели в Берлине, получится «сдвинуть с мертвой точки» вопрос об особом статусе Донбасса.

Об этом после встречи в Елисейском дворце рассказал журналистам заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак.

«Сегодня похвастаться нечем: как ни хотелось бы нам, чтобы мы продвинулись вперёд, но пока прогресс практически нулевой», - сказал он.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в среду, 26 января, в Париже прошла встреча политических советников лидеров «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина). Переговоры по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе длились почти восемь с половиной часов. Ранее Дмитрий Козак говорил, что участникам консультаций удалось договориться о безусловном соблюдении перемирия в регионе.