Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика26 января 2022 23:43

Глава Пентагона обсудил с министром обороны Польши ситуацию вокруг Украины

В телефонной беседе они обменялись мнениями относительно укрепления средств сдерживания на «восточном фланге НАТО»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Министр обороны США Ллойд Остин

Министр обороны США Ллойд Остин

Фото: REUTERS

В среду, 27 января, министр обороны США Ллойд Остин в ходе телефонного разговора со своим польским коллегой Мариушем Блащаком обсудил с ним ситуацию вокруг Украины и укрепление средств сдерживания на «восточном фланге НАТО». Об этом рассказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По его словам, Ллойд Остин и Мариуш Блащак «обсудили продолжающееся и ничем не спровоцированное наращивание Россией сил вокруг Украины», при этом «выразили непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также неизменную приверженность наращиванию оборонного потенциала украинских вооруженных сил».

Кроме того, собеседники обменялись «мнениями по поводу укрепления средств сдерживания вдоль восточного фланга НАТО».

Напомним, как писал сайт kp.ru, должностные лица в Варшаве заявили, что готовы к тому, чтобы Россия провела инспекции на американских объектах противовоздушной обороны (ПВО) в Румынии и Польше, однако только при условии, что Москва разрешит проинспектировать российскую «ракетную деятельность» в Калининграде. Об этом сообщила газета Wall Street Journal. По данным источников издания, вопрос о возможности допуска российских наблюдателей к системам ПВО в Польше и Румынии представители США обсуждали с союзниками в Европе.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

России грозят санкциями: США хотят лишить нас технологий, а Европа побаивается ссориться с Москвой. Нас пугают. Стоит ли пугаться?

Истерика по поводу предположений о якобы готовящемся вторжении России на территорию Украины продолжается. Хотя главным двигателем ситуации, судя по всему, выступают многочисленные западные «эксперты» по России, напряжение уже привело к падению курса рубля и подготовке США и их союзниками новых санкций против Москвы, которые можно будет быстро пустить в ход в случае обострения ситуации. «Комсомольская правда» разбиралась, чем именно грозит нам Запад (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как Украина готовится к «вторжению»: одни копают схроны, другие готовят цветы

Спецкор kp.ru Александр Коц на виртуальной кухне поговорил с украинцами о том, чего они ждут от «нападения» России. И верят ли в это вообще (подробности).

ПО ТЕМЕ

«Донецк окружен! Горловка отрезана!» – кибервойска Украины и НАТО уже начали новую войну в Донбассе

В 2014 году крымчан атаковала «я дочь офицера*», теперь она переквалифицировалась в «я дочь шахтера» (подробности).