Глава Пентагона обсудил с министром обороны Польши ситуацию вокруг Украины

Министр обороны США Ллойд Остин Фото: REUTERS

В среду, 27 января, министр обороны США Ллойд Остин в ходе телефонного разговора со своим польским коллегой Мариушем Блащаком обсудил с ним ситуацию вокруг Украины и укрепление средств сдерживания на «восточном фланге НАТО». Об этом рассказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По его словам, Ллойд Остин и Мариуш Блащак «обсудили продолжающееся и ничем не спровоцированное наращивание Россией сил вокруг Украины», при этом «выразили непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также неизменную приверженность наращиванию оборонного потенциала украинских вооруженных сил».

Кроме того, собеседники обменялись «мнениями по поводу укрепления средств сдерживания вдоль восточного фланга НАТО».

Напомним, как писал сайт kp.ru, должностные лица в Варшаве заявили, что готовы к тому, чтобы Россия провела инспекции на американских объектах противовоздушной обороны (ПВО) в Румынии и Польше, однако только при условии, что Москва разрешит проинспектировать российскую «ракетную деятельность» в Калининграде. Об этом сообщила газета Wall Street Journal. По данным источников издания, вопрос о возможности допуска российских наблюдателей к системам ПВО в Польше и Румынии представители США обсуждали с союзниками в Европе.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

России грозят санкциями: США хотят лишить нас технологий, а Европа побаивается ссориться с Москвой. Нас пугают. Стоит ли пугаться?

Истерика по поводу предположений о якобы готовящемся вторжении России на территорию Украины продолжается. Хотя главным двигателем ситуации, судя по всему, выступают многочисленные западные «эксперты» по России, напряжение уже привело к падению курса рубля и подготовке США и их союзниками новых санкций против Москвы, которые можно будет быстро пустить в ход в случае обострения ситуации. «Комсомольская правда» разбиралась, чем именно грозит нам Запад (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как Украина готовится к «вторжению»: одни копают схроны, другие готовят цветы

Спецкор kp.ru Александр Коц на виртуальной кухне поговорил с украинцами о том, чего они ждут от «нападения» России. И верят ли в это вообще (подробности).

ПО ТЕМЕ

«Донецк окружен! Горловка отрезана!» – кибервойска Украины и НАТО уже начали новую войну в Донбассе

В 2014 году крымчан атаковала «я дочь офицера*», теперь она переквалифицировалась в «я дочь шахтера» (подробности).