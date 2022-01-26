WSJ: Польша заявила о готовности к инспекции России на объектах ПВО США в Европе

Польша заявила о готовности к инспекции России на объектах ПВО США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Должностные лица в Варшаве заявили, что готовы к тому, чтобы Россия провела инспекции на американских объектах противовоздушной обороны (ПВО) в Румынии и Польше, однако только при условии, что Москва разрешит проинспектировать российскую «ракетную деятельность» в Калининграде.

Об этом в среду, 26 января, сообщила со ссылкой на собственные источники газета Wall Street Journal. По данным знакомых с ситуацией собеседников издания, вопрос о возможности допуска российских наблюдателей к системам ПВО в Польше и Румынии представители США обсуждали с союзниками в Европе.

«Польские должностные лица заявили, что правительство открыто к инспекциям ПВО при условии, что Россия разрешит инспекции российской ракетной деятельности в Калининграде», - говорится в сообщении газеты.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ноябре прошлого года президент России Владимир Путин сказал, что развернутые в Румынии и Польше системы ПВО США легко могут использоваться под ударные комплексы. По его словам, «это вопрос пяти минут, чтобы поменять ПО».

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