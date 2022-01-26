России грозят санкциями: США хотят лишить нас технологий, а Европа побаивается ссориться с Москвой

Дошло до того, что президент США Джо Байден заявил, что готов рассмотреть персональные санкции против Владимира Путина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Истерика по поводу предположений о якобы готовящемся вторжении России на территорию Украины продолжается. Хотя главным двигателем ситуации, судя по всему, выступают многочисленные западные «эксперты» по России, напряжение уже привело к падению курса рубля и подготовке США и их союзниками новых санкций против Москвы, которые можно будет быстро пустить в ход в случае обострения ситуации.

Дошло до того, что президент США Джо Байден заявил, что готов рассмотреть персональные санкции против Владимира Путина — неслыханное дело в случае с лидерами крупных мировых держав.

«Комсомольская правда» разбиралась, чем именно грозит нам Запад.

УГРОЗЫ ИЗ БРЮССЕЛЯ

Готовит свои санкции на случай «вторжения» на Украину и Европейский союз. Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на документы Еврокомиссии, уже готов перечень ответов на «агрессию» Москвы.

- Замораживание активов некоторых российских банков и блокировка их транзакций. Очевидно, речь тут пойдет о банках с госучастием, то есть самых крупных в России. Фактический запрет на работу в Европе и потеря (то есть заморозка) части активов, станет для них (и их вкладчиков) серьезным ударом.

- Санкции против суверенного долга России. Это мы уже видели — европейцы не смогут покупать облигации Минфина РФ, то есть, давать нам в долг.

- Запрет на сделки с акциями российских государственных компаний. Это приведет к тому, что ценные бумаги таких компаний рухнут в цене. А значит, потеряют и простые россияне, которые в них вложились, и инвестиционные фонды.

- Ограничение или запрет на импорт из России продукции металлургии и химии. Это ударит по нашей промышленности.

- Ограничение или запрет на поставки в Россию люксовых товаров и электроники.

- Усиление контроля за продукцией двойного назначения, то есть такой, которую можно использовать и в мирных, и в военных целях.

- Запреты на поездки в Европу российских олигархов и заморозка их активов.

- Ограничения на инвестиции в Россию.

НА ГОЛОДНОМ ПАЙКЕ

Судя по многочисленным комментариям из Вашингтона, главным элементом давления на Россию должен стать экспортный контроль. Проще говоря — запрет на поставки в нашу страну тех или иных товаров. Непосредственно из США мы получаем не так уж много товаров, но произведенных в Америке или с американскими технологиями устройств огромное количество. Так, серьезной угрозой может быть запрет на поставки полупроводников и микросхем.

- Такие ограничения призваны лишить Россию того, в чем она остро нуждается, и что не сможет заместить, - прозрачно намекают в Белом доме. - Мы можем лишить Москву продукции, которая окажется критически важной для ее планов по развитию высоких технологий.

Собственно, закрытие для нашей страны рынка полупроводников — ключевой технологии в современной электронике — приведет, по планам американцев, к технологическому тупику в робототехнике, лазерах, оборонной промышленности и других отраслях.

Как видим, США не гнушаются использовать против нас все свои ресурсы. При этом Москве фактически запрещено задействовать рычаги экономического давления. Вашингтон еще раз подтвердил, что манипуляции с поставками газа неприемлемы:

- Если Москва захочет задействовать поставки природного газа как орудие давление, это неизбежно приведет к последствиям для ее собственной экономики.

В Вашингтоне уверяют: на благосостояние американских компаний и мировую экономику в целом новые санкции против России не повлияют практически никак.

Но с идеей наказать Москву максимально жестко согласны далеко не все.

РАСКОЛ В САНКЦИОННЫХ РЯДАХ

О максимально возможной осторожности при введении санкций попросили американские энергетические гиганты.

- На наш взгляд, санкции должны быть максимально конкретными. Это необходимо, чтобы ограничить потенциальный ущерб конкурентоспособности американских компаний, - говорится в заявлении American Petroleum Institute, организации, которая объединяет крупнейшие энергетические компании США.

Но о том, что санкции могут вернуться бумерангом, похоже, намного лучше знают в Европе.

Как пишет все тот же Bloomberg, сразу 7 стран Западной Европы, еще не введя санкции, стали торговаться: запросили у Еврокомиссии длительный переходный период, вывод из-под ограничений некоторых банков, текущих контрактов и расчетов за энергоресурсы. Одно дело на словах поддерживать Киев, а совсем другое — объяснять своим избирателям, почему у них пропало отопление. Как утверждают журналисты, одной из этих стран-отступников стала Германия.

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