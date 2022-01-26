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Политика26 января 2022 14:10

России грозят санкциями: США хотят лишить нас технологий, а Европа побаивается ссориться с Москвой

Нас пугают. Стоит ли пугаться?
Дмитрий КОЗУРОВ
Дмитрий КОЗУРОВ
Комментарии (62)Комментарии (62)(62)
Дошло до того, что президент США Джо Байден заявил, что готов рассмотреть персональные санкции против Владимира Путина

Дошло до того, что президент США Джо Байден заявил, что готов рассмотреть персональные санкции против Владимира Путина

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Истерика по поводу предположений о якобы готовящемся вторжении России на территорию Украины продолжается. Хотя главным двигателем ситуации, судя по всему, выступают многочисленные западные «эксперты» по России, напряжение уже привело к падению курса рубля и подготовке США и их союзниками новых санкций против Москвы, которые можно будет быстро пустить в ход в случае обострения ситуации.

Дошло до того, что президент США Джо Байден заявил, что готов рассмотреть персональные санкции против Владимира Путина — неслыханное дело в случае с лидерами крупных мировых держав.

«Комсомольская правда» разбиралась, чем именно грозит нам Запад.

УГРОЗЫ ИЗ БРЮССЕЛЯ

Готовит свои санкции на случай «вторжения» на Украину и Европейский союз. Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на документы Еврокомиссии, уже готов перечень ответов на «агрессию» Москвы.

- Замораживание активов некоторых российских банков и блокировка их транзакций. Очевидно, речь тут пойдет о банках с госучастием, то есть самых крупных в России. Фактический запрет на работу в Европе и потеря (то есть заморозка) части активов, станет для них (и их вкладчиков) серьезным ударом.

- Санкции против суверенного долга России. Это мы уже видели — европейцы не смогут покупать облигации Минфина РФ, то есть, давать нам в долг.

- Запрет на сделки с акциями российских государственных компаний. Это приведет к тому, что ценные бумаги таких компаний рухнут в цене. А значит, потеряют и простые россияне, которые в них вложились, и инвестиционные фонды.

- Ограничение или запрет на импорт из России продукции металлургии и химии. Это ударит по нашей промышленности.

- Ограничение или запрет на поставки в Россию люксовых товаров и электроники.

- Усиление контроля за продукцией двойного назначения, то есть такой, которую можно использовать и в мирных, и в военных целях.

- Запреты на поездки в Европу российских олигархов и заморозка их активов.

- Ограничения на инвестиции в Россию.

НА ГОЛОДНОМ ПАЙКЕ

Судя по многочисленным комментариям из Вашингтона, главным элементом давления на Россию должен стать экспортный контроль. Проще говоря — запрет на поставки в нашу страну тех или иных товаров. Непосредственно из США мы получаем не так уж много товаров, но произведенных в Америке или с американскими технологиями устройств огромное количество. Так, серьезной угрозой может быть запрет на поставки полупроводников и микросхем.

- Такие ограничения призваны лишить Россию того, в чем она остро нуждается, и что не сможет заместить, - прозрачно намекают в Белом доме. - Мы можем лишить Москву продукции, которая окажется критически важной для ее планов по развитию высоких технологий.

Собственно, закрытие для нашей страны рынка полупроводников — ключевой технологии в современной электронике — приведет, по планам американцев, к технологическому тупику в робототехнике, лазерах, оборонной промышленности и других отраслях.

Как видим, США не гнушаются использовать против нас все свои ресурсы. При этом Москве фактически запрещено задействовать рычаги экономического давления. Вашингтон еще раз подтвердил, что манипуляции с поставками газа неприемлемы:

- Если Москва захочет задействовать поставки природного газа как орудие давление, это неизбежно приведет к последствиям для ее собственной экономики.

В Вашингтоне уверяют: на благосостояние американских компаний и мировую экономику в целом новые санкции против России не повлияют практически никак.

Но с идеей наказать Москву максимально жестко согласны далеко не все.

РАСКОЛ В САНКЦИОННЫХ РЯДАХ

О максимально возможной осторожности при введении санкций попросили американские энергетические гиганты.

- На наш взгляд, санкции должны быть максимально конкретными. Это необходимо, чтобы ограничить потенциальный ущерб конкурентоспособности американских компаний, - говорится в заявлении American Petroleum Institute, организации, которая объединяет крупнейшие энергетические компании США.

Но о том, что санкции могут вернуться бумерангом, похоже, намного лучше знают в Европе.

Как пишет все тот же Bloomberg, сразу 7 стран Западной Европы, еще не введя санкции, стали торговаться: запросили у Еврокомиссии длительный переходный период, вывод из-под ограничений некоторых банков, текущих контрактов и расчетов за энергоресурсы. Одно дело на словах поддерживать Киев, а совсем другое — объяснять своим избирателям, почему у них пропало отопление. Как утверждают журналисты, одной из этих стран-отступников стала Германия.

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